Ex-marido largou Preta Gil na UTI para ir a pagode: “Gota d’água”

Preta Gil, que participa da série Falas Femininas, que será exibido na TV Globo na próxima sexta-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher, revelou que seu ex-marido, Rodrigo Godoy, a largou sozinha no hospital para ir a um pagode. Isso mesmo, meus caros leitores! O rapaz deixou a ex-esposa internada, sozinha, para curtir a vida adoidado. “Foi a gota d’água”, disse.

“Ele não dormiu em casa nessa noite, minha pressão foi a 24, e eu decidi me separar. Eu não preciso passar por isso, eu não quero passar por isso”, contou a filha de Gilberto Gil que, na época, estava internada numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar de uma septicemia, decorrente de um tratamento contra um câncer no intestino.

No relato, a cantora afirmou não desejar que nenhuma outra mulher passe pelo mesmo tipo de situação: “A gente ainda sendo taxada de louca, de carente, e a gente só quer o mínimo, que é respeito. Independente de classe social, independente de tudo, eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, olhem pra dentro de vocês, se conectem com vocês mesmas, com tudo que vocês têm de bom”.

Preta Gil ainda deixou um recado lembrando que as mulheres são guerreiras e que podem sair de relacionamentos falidos, quando não são valorizadas. “Por mais que o outro te diga que você errou, nós somos maravilhosas e temos nossa força. Ela pode não estar muito evidente, mas ela está dentro de você”, finalizou.