Ex-militar assassinado em Rio Branco escondia drogas e munições restritas em uma maleta

O assassinato de Fernando Lopes de Souza, ocorrido nesta quarta-feira (20) no residencial Rosalinda, deixou a comunidade em choque e desencadeou uma série de perguntas sobre os motivos que resultaram na morte do ex-militar do Exército Brasileiro, que era bem visto pelos moradores e vizinhos devido ao seu período de serviço.

De acordo com informações obtidas pelo ContilNet, durante os desdobramentos do caso, a mãe da vítima, Luciana de Assis Lopes, revelou às autoridades que seu filho escondia uma maleta em casa. Com autorização para buscar o objeto, a polícia descobriu que o jovem guardava na maleta drogas e munições. Foram encontrados dois carregadores de pistola Glock 9mm, 309 gramas de maconha, seis cartuchos de arma de fogo calibre .32, sete munições de calibre .22, doze munições de pistola 9mm, sete munições de revólver calibre .38 e uma munição de revólver calibre .32.

A descoberta ocorreu enquanto o perímetro estava sendo isolado na rua Serra do Moa, onde funcionava o portão da casa da vítima, que também era uma distribuidora. O jovem foi atingido por vários disparos de arma de fogo; cápsulas de calibre de pistola .380 e .9mm foram encontradas na cena do crime.

Segundo as informações, todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, onde será objeto de minuciosas investigações.