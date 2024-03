Ex-stripper ameaça publicar fotos nuas de Harry em site adulto

Eita! Carrie Royale, uma ex-stripper, está alegando que possui fotos nuas de Harry. A dançarina ameaçou publicá-las em uma plataforma de conteúdo adulto como forma de retaliação por não ser citada na autobiografia do príncipe.

De acordo com Carrie Royale, ela viveu uma noite com Harry em 2012 em Las Vegas. Aliás, a antiga dançarina afirma ter sido convidada para um quarto de hotel com outras colegas e que, na ocasião, ela e o príncipe trocaram beijos.

Embora ainda não tenha revelado as imagens, Carrie assegura que serão chocantes para o público. “Essas fotos nunca foram vistas pelo público. Tenho fotos à beira da piscina antes da noite e fotos de Harry nu. As pessoas ficarão chocadas com elas”, disse.

Além disso, a ex-stripper expressou sua indignação com o príncipe quando questionada sobre sua decisão de revelar a existência das imagens após tantos anos. Isso porque ela esperava que Harry a mencionasse em sua autobiografia. “Nunca divulguei essas fotos antes por respeito. Agora, isso não importa. Ele é um idiota”, pontou.