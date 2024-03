Exclusivo: Boninho fala sobre expulsão de Davi e MC Bin Laden

A terça-feira (26/3) que antecedeu a eliminação de Leidy Elin com percentual recorde no BBB24 foi marcada por muita tensão. Isso porque, durante todo o dia, os fãs do programa ficaram na expectativa se MC Bin Laden e Davi seriam expulsos do reality show após protagonizarem uma briga acalorada na véspera, depois da dinâmica do Sincerão. E esta colunista que vos escreve, que não é boba nem nada, conversou com Boninho para saber como foram os bastidores da avaliação das regras. Em um papo exclusivo, o diretor da atração global deu a entender que nunca houve a possibilidade de que os dois fossem desclassificados. “Uma coisa estava clara: a chamada não mudou o dia todo! Porque não teve nenhum clima”, afirmou ele ao ser questionado se os brothers seriam expulsos. Agitação nas redes sociais Depois da confusão generalizada que terminou com Davi e MC Bin Laden quase indo às vias de fato, na segunda-feira (25/3), no BBB24, os fãs do programa estão em polvorosa querendo saber qual decisão a produção do reality show da TV Globo irá tomar com relação aos brothers.

Na terça-feira (26/3), teorias e especulações ganharam a web, e a pergunta que não quer calar é Davi e Bin serão expulsos? A coluna Fábia Oliveira, que sabe tudo e mais um pouco, descobriu, com exclusividade, que não. Um passarinho verde contou que a única certeza é que o cronograma da semana vai seguir sem mudanças.

À noite, Tadeu Schmidt confirmou a informação da coluna: os brothers não foram desclassificados, apenas levaram um segundo “puxão de orelha”, já que não é a primeira vez que se enfrentam dessa forma.

Antes da revelação de que Leidy Elin seria a eliminada, alguns participantes tentaram adivinhar o que Boninho determinaria. “Vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora”, confabulou Leidy Elin. “Depende. Se um dos dois for muito preferido, não vai expulsar. Se alguma pessoa gostar muito dos dois, vai dar aquela volta, justificar”, palpitou Giovanna Pitel.

De manhã, o raio X foi cancelado e, logo em seguida, os confinados participaram de uma dinâmica de um dos patrocinadores, exaltando a amizade.

Semana agitada no BBB24

Na última segunda-feira (25/3), antes da dinâmica do Sincerão e toda a confusão dentro da casa mais vigiada do país, Boninho usou as redes sociais para anunciar mudanças no BBB24.

Em um vídeo publicado no Instagram, o Big Boss afirmou que a atração voltará ao “modo turbo”, que marcou o início desta edição, quando as dinâmicas aconteciam de forma acelerada: “A pressão só vai aumentar”, disse.

“Terça (26/3) vai ser o último paredão tranquilo. Se é que a gente pode falar que algum paredão é tranquilo. Depois de terça, vamos voltar ao nosso modo turbo. Amanhã o Tadeu [Schmidt] vai explicar pra vocês tudo que vai acontecer”, continuou.

O diretor do reality global prosseguiu: “A gente sempre fala passo a passo pra vocês acompanharem, pra vocês acompanharem e saberem a mecânica de cada etapa. Mas eu vim falar uma coisa, trazer uma lembrança que, eu acho, todo mundo está esperando”.

Numa pausa dramática, Boninho confirmou que o BBB25 vem aí. “Sim, as inscrições [pro Big Brother Brasil] vão acontecer. Quando? Em breve. Mas se eu fosse você, eu já correria atrás do seu vídeo, já deixaria tudo preparado”, encerrou.

A grande final do Big Brother Brasil 24, que premiará um dos participantes com cerca de R$ 3 milhões, está prevista para acontecer no dia 16 de abril.