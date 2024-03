Exclusivo! Concurso Caixa já ultrapassa 800 mil inscrições

Em contato com o presidente do banco, Carlos Vieira, a reportagem apurou, ainda, que foram mais de 235 mil pedidos de isenção . O prazo encerrou na última quinta-feira, 7.

Faltando pouco mais de duas semanas para o encerramento do prazo de inscrição, há expectativa de que o concurso da Caixa de 2024 ultrapasse o edital de 2014. Na época, a seleção registrou 1.176.614 inscritos, sendo uma das mais concorridas da história.

Nos próximos dias, a banca organizadora deve divulgar a relação de pedidos de isenção que foram aceitos.

Os candidatos que não tiveram o seu pedido aceito ainda poderão participar. Para isso, basta quitar o valor da taxa até o último dia para pagamento. Os valores são:

R$50, para técnico bancário (nível médio); e

R$60, para médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho (nível superior).

As solicitações de isenção foram permitidas para membros de famílias de baixa renda inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

Concurso Caixa oferece 4.050 vagas

O edital do concurso Caixa oferece 4.050 vagas, sendo 4 mil para técnicos bancários (tradicional e TI), de nível médio, e 50 de nível superior, para engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Para o cargo de técnico bancário, o requisito é somente o nível médio completo. Os ganhos mensais são de até R$5.575,54.

As 50 vagas de nível superior exigem formação na área desejada. A remuneração do médico e do engenheiro de segurança do trabalho pode chegar a R$16.728,80.

Além do salário inicial e do auxílio-alimentação, o aprovado ainda fará jus ao vale-transporte e a diversos benefícios, como assistência à saúde, previdência complementar e auxílio-creche (R$602,81).

Veja todos a seguir:

auxílio-alimentação e refeição – R$1.014,42;

auxílio cesta alimentação – R$799,38;

13º cesta alimentação – R$799,38;

auxílio creche/auxílio babá – R$602,81;

assistência à saúde; e

previdência complementar.

O concurso conta com reserva de vagas para deficientes (6%) e negros (20%).

Resumo do concurso Caixa

Órgão: Caixa Econômica Federal

Situação: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: técnico bancário, técnico bancário TI, médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho

Vagas: 4.050

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: R$5.575,54 a R$16.728,80

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março de 2024

Provas: 26 de maio de 2024

Concurso Caixa: veja como serão as provas

Todos os candidatos do concurso Caixa 2024 serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. Os exames estão agendados para acontecer no dia 26 de maio, em todo o país.

A objetiva será composta por 60 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 35 Específicos.

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos (25 questões)

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Matemática Financeira: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões; e

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Conhecimentos Bancários: 15 questões;

Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação: 5 questões;

Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões;

Atendimento Bancário: 10 questões.

Técnico bancário de Tecnologia da Informação (TI)

Conhecimentos Básicos (25 questões)

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa:5 questões;

Matemática Financeira: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões; e

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Tecnologia da Informação: 30 questões; e

Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões.

Médico e engenheiro (nível superior)

Para os cargos de nível superior, além das provas objetivas, haverá uma prova discursiva e avaliação de títulos, sendo esta última classificatória.

Na objetiva, serão 70 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 40 Específicos.

Conhecimentos Básicos (30 questões)

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Conhecimentos e comportamentos digitais:5 questões;

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões; e

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões.

Conhecimentos Específicos (40 questões)

Médico do trabalho

Conhecimentos Médicos Gerais: 10 questões;

Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 questões;

Legislação Específica: 10 questões; e

Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 questões.

Engenheiro da segurança do trabalho

Saúde e Segurança no Trabalho: 40 questões.

Prepare-se para o concurso da Caixa: veja dicas de Conhecimentos Bancários!