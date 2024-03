Exclusivo: Fernanda Hassem e Suly Guimarães se filiam ao Progressistas na próxima semana; saiba detalhes

A prefeita de Basiléia, Fernanda Hassem, já tem data para se filiar ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli.

Ela e sua candidata a sucessora na Prefeitura do município, Suly Guimarães, serão recebidas na nova casa com festa na sede do PP, na próxima segunda-feira (25), às 17h.

A informação com dada com exclusividade ao ContilNet pelo deputado estadual e irmão de Fernanda, Tadeu Hassem.

Expulsa do PT no ano passado por infidelidade partidária, Fernanda estava sem partido. Ela chegou a ser convidada pelo senador Alan Rick a fazer parte do União Brasil. Porém, foi o convite de Gladson que pesou mais na decisão de Fernanda em optar pelo Progressistas.

VEJA MAIS: Pimenta no Reino: Gladson entra no jogo e pode atrapalhar planos de Alan Rick em Brasiléia

Com a filiação de Suly, o partido deve definir nos próximos dias quem será o candidato a prefeito em Brasiléia. Há algumas semanas, o nome de Joelso Pontes havia sido oficializado como pré-candidato ao cargo. A candidatura dele é defendida pela deputada federal Socorro Neri, que preside o Progressistas na capital.