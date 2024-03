Família de jovem sobrevivente de queda de avião pede doação de sangue; ajude

A família da jovem empresária Suanne Camelo, 30 anos, que segue lutando pela vida na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após acidente aéreo, iniciou nesta quarta-feira (20) uma campanha pedindo urgentemente doações de sangue.

Moradora de Santa Rosa do Purus, ela enfrenta severas queimaduras em extensas partes do corpo devido ao acidente aéreo ocorrido no município de Manoel Urbano, localizado no interior do Acre.

Em uma mensagem enviada ao ContilNet, a família da jovem pede aos amigos, vizinhos e desconhecidos que realizem a doação em nome da jovem no Hemoacre, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, ao lado do Teatrão, em Rio Branco (AC). Segundo informações, qualquer tipo de sangue é bem-vindo.

Familiares iniciaram uma corrente de oração para que sua saúde da jovem fosse restaurada. “Suanne está lutando contra uma condição médica grave e precisa de doadores. Venha doar sangue e faça parte desta jornada de esperança!”, diz trecho do pedido.