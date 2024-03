Família Huni Kuin é a primeira desabrigada pela enchente do rio Juruá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Corpo de Bombeiros removeram a primeira família desalojada pela enchente do rio Juruá neste sábado (02). A família de indígenas do povo Huni Kuin, conhecidos regionalmente como Kaxinawá, foram levados para o abrigo da Escola Corazita Negreiros, após terem se mudado para Cruzeiro do Sul há menos de um ano.

VEJA TAMBÉM: Rio Juruá segue subindo e já desabriga as primeiras famílias em Cruzeiro do Sul; veja a situação

Delcimar Leite, secretária municipal de assistência social, falou para o site de notícias da prefeitura sobre:

“Nossa equipe já está de plantão desde segunda-feira, aqui na Corazita Negreiros e outras escolas. Já estamos com tudo organizado, kit de limpeza, a questão da alimentação já está tudo ok para estar dando todo o apoio, todo o auxílio às famílias”, afirmou a secretária.

Josué Sereno da Silva Kaxinawá, 18, falou sobre as dificuldades que enfrentou na vida escolar por conta das enchentes:

“Tem uma semana que eu não vou para a escola. E agora de lá (do abrigo), vou poder voltar normalmente para a aula. Para atravessar, tem que pegar catraia, que é R$2,00, para atravessar. E de ontem para hoje encheu muito. Eu dormi na casa do vizinho, cheguei e a casa já estava toda alagada”, contou.

SAIBA MAIS: Rio Juruá continua subindo em Cruzeiro do Sul e atinge 13,60 metros neste sábado; confira a medição

Cerca de 12 bairros e nove comunidades rurais foram afetados pela enchente, são eles: Lagoa, Várzea, Saboeiro, Cruzeirinho, São Salvador, Manoel Terças, Beira Rio, Várzea, Remanso, Cobal, Miritizal e Olivença. Já as comunidades rurais são Laguinho, Florianópolis, Tapiri, Valparaíso, Boca do Môa, Mirim, Praia Grande, Estirão do Remanso e Estirão do São Luiz.

Cinco escolas municipais foram designadas para abrigar as famílias, são elas: Margarida Pedreira, localizada no Bairro da Cobal; Thaumaturgo de Azevedo, no Bairro do Alumínio; Corazita Negreiros, situada no Telégrafo; Marcelino Champagnat, no João Alves; e Irmã Diana, no Bairro Cruzeirinho Novo.

Além disso, a prefeitura disponibilizou uma equipe, 10 caminhões e 15 barcos para socorrer as famílias em meio à enchente do Rio Juruá. Mais de 130 pessoas estão preparadas para atuar nos trabalhos de auxílio às famílias.