“Fazendinha Chico Bento” chega para animar criançada no Via Verde Shopping

Um dos destinos mais divertidos e encantadores, a “Fazendinha Chico Bento”, chega ao Via Verde Shopping para alegrar a criançada. O brinquedo ficará na praça de alimentação, durante todo o mês de março, no horário das 10h às 19h.

A turma da Mônica convida a meninada a conhecer o mundo campestre de Chico Bento, um dos personagens mais queridos dos quadrinhos brasileiros. O espaço conta com atividades divertidas para meninos e meninas de diferentes idades.

Entre as atrações, os grandes destaques do brinquedo são o “Celeiro Inflável” e a “Espiga de Milho Gigante Inflável”, que permitem que as crianças pulem, saltem, gastem energia e criem memórias divertidas. São divertidas opções de entretenimento.

Podem participar crianças de 2 anos (acompanhado com os pais) à 13 anos. Já a altura máxima para participar do brinquedo é 1,60 cm. A venda de ingressos será encerrada até 10 minutos antes do fechamento da atração, ou seja, até o horário de 18:50.

Confira os valores:

Até 40 minutos = 50,00

de 41 a 60 minutos = 60,00

de 61 a 90 minutos = 70,00

– de 91 a 120 minutos = 80,00

– de 121 a 180 minutos = 90,00

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Via Verde Shopping é o primeiro shopping da cidade de Rio Branco. Inaugurado em 2011, é um espaço para boas experiências, compras, entretenimento, gastronomia e conforto. Está localizado na região de principal expansão da capital acreana. Com ABL de 28 mil m², o empreendimento oferece um mix de 101 marcas, incluindo marcas líderes como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e O Boticário, e algumas exclusivas no Estado. O único shopping da cidade conta também com seis salas de cinema

stadium e premium, com tecnologia de última geração, 3D, tela maxscreen e diversas opções de lazer e entretenimento. Mais do que um centro de compras e lazer, o Via Verde Shopping é um equipamento social que atende a cerca de 350 mil pessoas por mês e já beneficiou milhares de pessoas com iniciativas sociais, como ações de incentivo de adoção de animais, doação de sangue, arrecadação de roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis, além de campanhas voltadas à valorização das mulheres. Saiba mais em https://www.viaverdeshopping.com.br/index.php.