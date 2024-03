Feira da Mulher Empreendedora inicia nesta quinta-feira no Via Verde Shopping

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Rede de Empreendedorismo Materno do Acre, conhecida como “Compre de uma Mamãe”, anuncia com entusiasmo a “Feira da Mulher Empreendedora – Economia Feminina em Destaque”.

Este evento, marcado para os dias 07, 08 e 09 de março, terá lugar no Via Verde Shopping.

O “Compre de uma Mamãe” nasceu há 10 anos atrás com a missão de apoiar e incentivar mulheres a conciliar carreira e maternidade, especialmente aquelas que foram excluídas do mercado de trabalho e viram no Empreendedorismo a única saída. Atualmente, a rede tem mais de 1500 mamães empreendedoras cadastradas e estarão participando da feira, em alusão ao dia da mulher, em torno de 15 empreendedoras.