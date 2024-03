Fifa confirma Brasil como candidato a sediar Copa do Mundo Feminina

Um dos adversários do Brasil é uma candidatura conjunta de Bélgica, Alemanha e Holanda. A outra reúne México e Estados Unidos.

Os dois países da América do Norte, junto do Canadá, já serão sede da Copa do Mundo 2026. O anúncio ocorrerá no último dia de congresso.

Em fevereiro, uma delegação da Fifa fez uma visita de inspeção ao Brasil. Os representantes da entidade estiveram no Rio, em Brasília, Brasília, Salvador e Recife.O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, compõe o Conselho da Fifa e participou da reunião desta quinta-feira.

“A Copa do Mundo tem um papel estratégico no desenvolvimento do futebol feminino no nosso país. Já cumprimos o caderno de encargos.

Estamos agora trabalhando duro e pedindo voto aos eleitores”, disse o dirigente. Cada uma das 211 associações nacionais de futebol filiadas à Fifa terá um voto, que se torna público ao fim da votação.