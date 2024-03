Davi Friale afirma que última semana de março será de chuvas intensas no Acre

Em um boletim divulgado neste final de semana, o meteorologista Davi Friale, afirmou que a última semana de março será marcada por chuvas intensas. Friale informou que a previsão completa para os próximos dias será disponibilizada nesta segunda-feira (25) por volta das 16h.

No boletim divulgado, Friale destacou a importância da população estar preparada para os possíveis impactos dessas chuvas intensas. “Alertamos para a ocorrência de chuvas intensas durante esta semana, a última do mês de março, no Acre, em Rondônia, em Mato Grosso, no Amazonas, na Bolívia e no Peru, podendo causar sérios transtornos à população de algumas áreas”, afirmou.