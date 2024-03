Funcionários encontram corpo carbonizado dentro de prédio público de Rio Branco

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25), funcionários da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com sede localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro do Bosque, sentiram forte odor saindo da estação de energia do prédio. Ao verificar do que se tratava, encontraram um homem não identificado em avançado estado de decomposição.

Os funcionários relataram que na quinta feira (21) o prédio sofreu um apagão, ficando completamente sem energia.

Prontamente, a Polícia Militar foi informada. Uma equipe de militares do primeiro batalhão foi ao local e constatou que, ao lado de um gerador de energia, encontrava-se um corpo, carbonizado, provavelmente por ter recebido uma forte descarga elétrica e já em avançado estado de decomposição.

A polícia suspeita de que um morador de rua tenha invadido o estabelecimento, com a intenção de furtar fios de cobre, e ao tocar nos fios energizados, sofreu uma forte descarga e morreu instantaneamente.

Os policiais fizeram o isolamento do perímetro e informaram ao Instituto Médico Legal (IML) sobre o ocorrido. Peritos do instituto de criminalística se deslocaram para o local, porém, foi solicitado uma equipe de eletricistas da empresa Energisa, para realizar o desligamento dos geradores.

Os procedimentos perciais foram realizados e, em seguida, o corpo do homem não identificado foi recolhido e encaminhado para o IML, onde passará por todos os procedimentos cadavéricos que deverá revelar a sua identificação.