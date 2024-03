Gaming Hub da Samsung agora suporta streaming de jogos mobile

O Gaming Hub agora pode executar jogos sem precisar instalá-los no celular. Apresentada durante a Gaming Developers Conference (GDC), a ferramenta “Instant Plays” coloca a Samsung dentro do mercado de streaming de jogos, mas com títulos mobile publicados na Galaxy Store.

Atualmente em fase Beta, o Instant Plays busca incrementar o potencial de descoberta de jogos distribuídos pela Galaxy Store ao dispensar a necessidade de download.

Dessa forma, os usuários podem experimentar o título de forma mais rápida, poupando-os do tempo de download e tornando a tomada de decisão mais instantânea.