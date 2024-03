Geração Emprego proporciona novas oportunidades e apresenta avanço no 1º bimestre de 2024

No primeiro bimestre de 2024, o serviço “Geração Emprego”, do Governo de Rondônia tem avançado e garantido oportunidades de trabalho, e fortalecendo o fomento à empregabilidade, encurtando as distâncias entre empregadores e trabalhadores rondonienses. As ofertas de emprego também apresentaram uma escalada positiva, atingindo o número de 2.274 ofertas este ano. Neste viés, 4.157 empresas estão cadastradas no site https://geracaoemprego.ro.gov.br/, oferecendo vagas no mercado de trabalho em todos os 52 municípios de Rondônia.

Atualmente, há 1.082 vagas disponíveis, abrangendo diversas áreas de atuação, desde serviços gerais até cargos de alta complexidade. Para os interessados em participarem do programa, basta acessar o site oficial https://geracaoemprego.ro.gov.br/ ou baixar o aplicativo Geração Emprego para Trabalhador, disponível para cadastro de currículos e candidatura a vagas de emprego, além de oferecer cursos de capacitação.

O “Geração Emprego” também disponibiliza o aplicativo Geração Emprego para Empresas, que permite encontrar profissionais ideais para suas demandas, contribuindo para o crescimento econômico e a geração de renda no estado de Rondônia.