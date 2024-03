Gladson anuncia a construção de mais 2,4 mil casas populares no Acre; confira detalhes

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou a aprovação para a construção de mais de 2,4 mil casas populares em todo o estado.

De acordo com Gladson Cameli, a maior parte das moradias serão construídas na capital acreana, em razão do maior déficit habitacional. Em todo o estado, esse déficit chega a 24 mil casas.

Cameli informou, ainda, que as habitações populares contemplarão pessoas que ganham até dois salários mínimos, e aquelas com maior necessidade terão preferência.

O Acre já havia sido contemplado com 1.616 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Dessas, 1.516 serão concentradas nos municípios de Rio Branco e Xapuri, distribuídas entre diversas localidades da capital, como Cidade do Povo, Irineu Serra e Calafate, enquanto Xapuri deve receber 100 unidades.

Após as enchentes no estado, o governador Gladson Cameli intensificou as buscas por recursos para a construção de mais três mil moradias, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pelas cheias.

O pedido foi formalizado em uma reunião com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Um levantamento preliminar aponta que mais de 8,3 mil unidades habitacionais foram afetadas pelas enchentes.