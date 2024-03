Gladson Cameli será entrevistado pela Jovem Pan na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 11 de março, o governador do Acre, Gladson Cameli, é a presença confirmada do programa “Pânico”. O mandatário participará do bate-papo a partir das 12h, trazendo suas perspectivas e abordando temas relevantes para o estado e para o país.

A presença do governador no programa promete momentos de descontração e diálogo franco, onde ele poderá falar diretamente com os apresentadores e também com o público. Os interessados em acompanhar a participação do governador Gladson Cameli na resenha do “Pânico” terão diversas opções de plataformas. O programa será transmitido ao vivo no rádio, na TV JP News, na plataforma de streaming Panflix e também estará disponível no canal do YouTube do programa.