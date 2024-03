Gladson diz que se nível do Rio Acre continuar subindo, Ponte Metálica será fechada novamente; VÍDEO

Após quase um ano fechada por conta de uma revitalização, a Ponte Metálica, em Rio Branco foi reaberta na última semana. Porém, o governador Gladson Cameli informou neste domingo (3), que caso o nível do Rio Acre na capital continue subindo, a ponte poderá ser interditada mais uma vez.

“A Ponte Metálica foi reaberta, e está funcionando muito bem. Mas se o nível do rio continuar subindo, por prevenção, ela será fechada novamente”, disse o governador.

A Ponte precisou ser fechada em julho do ano passado, após a apresentação de laudo técnico elaborado pelo Deracre, que por questão de segurança, orientou suspender a circulação de veículos e pedestres pela ponte até a conclusão dos reparos.

Além disso, o governador elencou outras medidas urgentes que precisaram ser tomadas por conta das enchentes no Acre, como a suspensão das provas do concurso da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a declaração de situação de emergência em saúde em 19 municípios do estado.

Ao final, Cameli ainda fez um apelo para que a população evite transitar pelo Calçadão da Gameleira, que está parcialmente submerso. “Nesse momento, todo cuidado é importante”, disse.

Assista: