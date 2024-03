Gladson revela à revista nacional que já tomou Daime: “Umas quatro ou cinco vezes”

“Entre o Céu e a Terra há muitos mistérios que a ciência ainda não descobriu”, disse o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), ao revelar que já ingeriu, “por quatro ou cinco vezes”, a bebida conhecida como Santo Daime ou Hayuasca. As informações são da revista “Veja”, em edição deste sábado (2).

De acordo com a revista, o governador comparou a bebida à ingestão de uma “energia muito positiva”. Segundo ele, a ingestão da bebida tem ocorrido em rituais em aldeias indígenas, que ele costuma visitar.

“Como governador, sou obrigado a visitar todos os lugares, nas cidades e aldeias indígenas. Em algumas delas, já cheguei até a dormir e participado de todos os rituais”, disse à revista.

O Santo Daime é uma doutrina já classificada como a primeira e única religião genuinamente brasileira e cujo início se deu pelo Acre. Primeiro, utilizada em rituais indígenas, Depois foi difundida nas zonas urbanas do Acre através do fundador da doutrina Irineu Serra, maranhense que ajudou a colonizar o Acre anda no início do século passado e que travou contato com índios, no Alto Acre, para receber os rituais sagrados da bebida. É o que está revelado do livro “Vovó Irineu”, escrito pelo jornalista Jairo Carioca, um adepto da doutrina.