Google I/O 2024 acontecerá em 14 de maio

Mesmo com a brincadeira já encerrada, ainda é possível brincar com os desafios de lógica que envolvem criar um caminho usando um certo número de peças a partir deste link. Ao todo, são quinze fases com uma dificuldade progressiva.

O Google I/O 2024 terá ainda um segundo dia com mais palestras e workshops. Porém, ele será restrito apenas para quem for presencialmente ao evento.

O que esperar do Google I/O 2024?

A conferência inicial do Google I/O tradicionalmente acontece no Shoreline Amphitheater, que fica na cidade de Mountain View, no estado norte-americano da Califórnia.

O CEO do Google, Sundai Pichai, é o responsável pela palestra de abertura, que costuma ser recheada de anúncios e demonstrações.

Até o momento, o Google ainda não confirmou qualquer tipo de programação ou anúncio que será detalhado no evento. Ainda assim, com base nas edições anteriores e nos atuais projetos da marca, é possível fazer algumas especulações.

A inteligência artificial (IA) provavelmente será abordada ao longo de toda a conferência de abertura, seja em novas plataformas ou em atualizações de serviços já existentes.

O Gemini, nome tanto do modelo de linguagem quanto do chatbot da empresa, atualmente está na versão 1.5 e é alvo de críticas do próprio CEO por erros no seu funcionamento.

Além disso, o Android 15 pode ao menos ser apresentado, mesmo que apenas como uma prévia. Eletrônicos não costumam ser o foco da apresentação, mas existe a possibilidade de que Pichai revele o smartphone Pixel 8a e uma nova geração do Pixel Tablet.

Surpresas especuladas incluem uma versão do Android para óculos de realidade mista, como futuros rivais do Apple Vision Pro.