“Gosto tanto do Acre que passei meu aniversário aqui”, diz Michelle Bolsonaro em evento

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é a anfitriã do evento do PL Mulher, que acontece neste sábado (23), no Maison Borges, em Rio Branco, capital do Acre.

No discurso, Michelle lembrou que passou o aniversário de 42 anos dela, que aconteceu na última sexta-feira (22), em Rio Branco.

“O Acre é muito querido. Gosto tanto que passei o meu aniversário aqui. Não cancelei as agendas”, disse.

Michelle ainda destacou que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também passou o aniversário no Acre. “Ele completou 69 anos na quinta-feira, mas ainda é um principezinho”, disse rindo.

Além do evento do PL mulher, acontece também a filiação do prefeito Tião Bocalom e de outras 100 pessoas.

Veja fotos exclusivas do evento: