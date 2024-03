Governo do Acre realiza semana de eventos alusivos ao Dia Mundial da Água

O Governo do Estado divulgou as atividades alusivas ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, que serão realizadas nos dias 18, 19 e 22, com a participação conjunta de diversas secretarias.

Neste ano, o Brasil não seguiu a mesma temática proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU), e adotou “A água nos une, o clima nos move”, como guia para os eventos, a fim de enfatizar a necessidade de se olhar para o impacto do clima quando se discute a preservação de recursos hídricos. O tema escolhido pela ONU no ano de 2024 é “Água para a paz”.

A data foi criada pela ONU em 1993, afim de chamar atenção da comunidade internacional e promover ações e debates acerca de questões essenciais, relativas à água do planeta.

Já nesta segunda-feira (18) as comemorações começam com um Circuito Ambiental, na escola estadual rural Ruy Azevedo, na Estrada do Amapá, Km 05, no Ramal do Gurgel, entre as 12h45 e as 17h.

Na ação, jogos ambientais, imagens ilustrativas e atividades com realidade virtual, com a intenção de conscientizar e sensibilizar os jovens sobre a práticas ambientais, assim como a importância do apoio às políticas ambientais adotadas pelo estado.

Na terça-feira (19) o mesmo circuito de atividades será levado ao instituto de educação Lourenço Filho, na Avenida Getúlio Vargas, nº 2.855, das 7h30 às 16h40, onde no período da manhã uma cerimônia oficial, com a presença de diversas autoridades, assim como uma apresentação cultural, será realizada.

As atividades programadas se encerram no dia 22, quando o seminário “A água nos une, o clima nos move”, será apresentado, na biblioteca pública estadual Adonay Barbosa dos Santos, a partir das 8h15, que contará também com palestras, espaço para perguntas e apresentação das ações realizadas por secretarias de estado.

O evento é realizado pelas secretarias de estado de Meio Ambiente (Sema), Educação Cultura e Esporte (SEE), Saúde (Sesacre), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre), Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) e Fundação de Cultura Elias Mansur (FEM).