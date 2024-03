Governo Federal destina quase R$ 300 mil a famílias de baixa renda no Acre; veja quem recebe

O Governo Federal pagou a famílias que desenvolvem atividades de conservação da natureza, em áreas específicas do estado do Acre, cerca de R$295 mil no primeiro trimestre de 2024. O montante é referente ao programa Bolsa Verde, que destina R$600, trimestralmente, a famílias que dependem do extrativismo. O levantamento foi feito pela plataforma Comunica BR.

No estado, 492 grupos familiares são atingidos pela iniciativa, que foi retomada pelo atual governo federal. O programa surgiu em 2011, sendo descontinuado em 2016.

Dentre os grupos atendidos no Acre, 72,36% deles são chefiados por mulheres, 91,43% por pessoas negras e 0,41% delas por indígenas.

A princípio, o Bolsa Verde atuava com famílias em extrema pobreza, caso elas apoiassem a conservação ambiental dentro de territórios pré-estabelecidos. Desde seu retorno, em 2023, é destinado às famílias que vivem nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que se configuram por reservas extrativistas, florestas nacionais e reservas de desenvolvimento sustentável; que estejam situadas em assentamentos ambientais que tenham configurações específicas (florestais, agroextrativistas e desenvolvimento sustentável) e em territórios habitados por povos originários e comunidades tradicionais.

Para participar do Programa Bolsa Verde, a família deve atender às seguintes condições: se encontrar em situação de baixa renda, estar inscrita no Cadastro Único e desenvolver atividades de conservação da natureza na área onde vive.