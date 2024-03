Governo já enviou mais de 146 toneladas de alimentos às vítimas das enchentes no Acre

Após as enchentes que afetaram milhares de famílias no estado, o governo do Acre vem realizando ações humanitárias para as mais de 150 mil pessoas afetadas. Foram 10 mil cestas básicas, 146,2 toneladas de alimentos, além de 13.164 litros de água mineral e 3.942 kits de limpeza doados em assistência a estas comunidades.

O governo estadual avalia sua atuação inédita em todas as cidades afetadas pelas inundações, com 19 municípios em estado de emergência. O evento é considerado o maior desastre ambiental do estado.

Planejamento

De acordo com a Agência de Notícias do governo, a Defesa Civil Estadual iniciou, ainda no ano passado, a capacitação das coordenadorias municipais para atuação em eventos extremos, como o registrado no primeiro trimestre deste ano. Foram dois encontros, um em Cruzeiro do Sul e outro em Brasileia, para alinhar as ações.

“Nós passamos orientações a respeito dos procedimentos técnicos de fortalecimento da Defesa Civil Municipal, conhecimento como utilizar o sistema S2ID [Sistema Integrado de Informações sobre Desastres], que é uma ferramenta onde você repassa as informações para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional sobre a situação que se encontra no município”, pontua o coordenador estadual da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista.

Estados Isolados

O Acre, como outros estados da Amazônia, possui cidades isoladas acessíveis apenas por barco ou avião pequeno. A logística é ainda mais desafiadora em terras indígenas, onde a viagem pelo rio pode durar até 10 dias.

Uma dessas cidades isoladas é Santa Rosa do Purus, que tem 6.723 habitantes. O coordenador da equipe nessa cidade foi o presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Pádua Bruzugu:

“O mais difícil é a ida para esses municípios isolados, que tem que ser de avião ou então de barco. Fomos de avião e a gente botou 700 kg de insumos nesse avião. Chegando lá, me reuni com o prefeito e coloquei toda a equipe estadual à disposição para o que fosse necessário. Foi muito importante essa presença do Estado no município, porque deu segurança, e a gente podia registrar e repassar a dimensão da cheia em cada uma dessas cidades”, relembra.