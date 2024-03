Governo paga 1ª parcela de R$ 200 do Pé-de-Meia na 3ª; veja quem ganha

Os alunos de baixa renda do ensino médio inscritos no programa Pé-de-Meia, ideia do governo federal para combater a evasão escolar, podem começar a sacar a primeira parcela de R$ 200 do benefício a partir desta terça-feira (26/3). Serão contemplados agora os estudantes nascidos em janeiro e fevereiro.

Os aniversariantes de outros meses receberão o pagamento até 3 de abril (veja o calendário abaixo). Para conferir se é um dos beneficiados pelo Pé-de-Meia, basta acessar o aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação (MEC).

Foram considerados elegíveis os estudantes com famílias inscritas no Cadastro Único e no Bolsa Família. A ideia do MEC é atingir cerca de 2.500.000 alunos nas redes públicas federais, estaduais ou municipais.

Além dos R$ 200 mensais durante os períodos de aula, os beneficiados receberão incentivos para matrículas e pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O pagamento do Pé-de-Meia será realizado pela Caixa Econômica e até a permissão dos pais e responsáveis poderá ser confirmada pelo aplicativo. Quem preferir, pode resolver as contas em agências físicas do banco.

Estudantes com login ativo no app Caixa Tem não precisarão de um novo, basta estar no nome do beneficiado e possuir poupança.

Veja o calendário de pagamento do governo por data de aniversário:

Alunos de janeiro e fevereiro recebem em 26 de março;

Estudantes com aniversários em março e abril, em 27 de março;

Aniversariantes de maio e junho, em 28 de março;

Alunos com aniversário em julho e agosto, 1º de abril;

Nascidos em setembro e outubro, 2 de abril;

Alunos com aniversário em novembro e dezembro, 3 de abril.

Além dos R$ 200 mensais, os estudantes ganharão também: