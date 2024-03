Governo recebe mais de 200 cestas básicas para famílias atingidas por enchentes no Acre

O governo do Acre recebeu neste domingo (3), um total de 220 cestas básicas, doadas pela Associação dos Procuradores do Estado do Acre. Os donativos serão entregues às milhares de famílias atingidas em vários municípios pelas enchentes dos principais rios acreanos.

As doações fazem parte da campanha “Juntos pelo Acre”, lançada pelo Governo do Estado. Estavam presentes o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, o secretário de Governo, Alysson Bestene, e outras autoridades governamentais.

A procuradora Janete Melo agradeceu ao governo pela união e parceira estabelecida por meio da campanha Juntos pelo Acre.

“É um momento de alegria em estar aqui com associação. A Procuradoria é parceira do governo e estamos sempre dispostos a ajudar. Foi muito grande a movimentação, e esse valor é simbólico, mas é muito bonito ver a união. Que a gente consiga com essas doações amenizar um pouco do sofrimento dessas famílias”, disse a procuradora.

“Início minhas palavras com gratidão. Eu sei que é domingo, mas as vidas não podem esperar. Essa ação da Procuradoria já teve efeito, já recebi ligações de pessoas até da iniciativa querendo fazer doação. Aqui é o momento de juntarmos as forças para ajudar as pessoas. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Isso aqui é um gesto de compromisso”, ressaltou o governador.

Das mais de 200 cestas básicas, 80 serão destinadas ao município de Porto Acre. Cameli aproveitou a oportunidade para pedir a colaboração da população. “A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, ajude, dor, faça um pix, nesse momento precisando dos esforços de todos”, acrescentou.

A Biblioteca Pública de Rio Branco, no Centro da capital, é o ponto de coleta principal para a recepção das doações dos itens físicos. Estado disponibilizou, ainda, o canal via pix: sos2024 para doações.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: