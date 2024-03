Grupo composto por adolescentes é detido por furto de toneladas de soja

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias e rapidamente se dirigiram ao local do crime, onde encontraram o grupo de adolescentes com a carga roubada. Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.

De acordo com informações obtidas, a ação criminosa já vinha ocorrendo na região, porém, desta vez os criminosos foram capturados em flagrante. O boletim de ocorrência relata que a polícia recebeu uma denúncia sobre o furto, levando as autoridades a agir prontamente.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um caminhão carregado com sacos de soja furtada, além de indivíduos envolvidos na atividade criminosa. A carga roubada foi encontrada próxima ao rio Madeira, onde também foram localizadas embarcações utilizadas no transporte ilegal do produto.

A investigação apontou que a carga apreendida pertencia a uma empresa local, com o gerente da mesma confirmando o reconhecimento dos sacos de soja como pertencentes à sua companhia. A testemunha revelou que casos de furtos semelhantes têm ocorrido com frequência, gerando prejuízos à empresa.

As autoridades seguem investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos.