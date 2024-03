GTA 6 vem aí: jogo ganha página oficial no site da Rockstar Games

Enquanto o Trailer 1 conta com a música “Love Is a Long Road” de Tom Petty, alguns jogadores encontraram uma imagem de GTA 6 no perfil da cantora Anita Ward e acreditam que sua música “Ring My Bell” seria o tema do Trailer 2. A canção inclusive tem história com a série e já foi tocada em uma das rádios de GTA: San Andreas, mas em uma versão cover. A cantora, no caso, afirmou que, por enquanto, a música não está presente no trailer ou no jogo, e que a alteração no perfil foi feita sem seu conhecimento. Porém, ela não descartou a possibilidade de um acordo ou negociações futuras.