Ainda de acordo com fontes, o casal acabou se afastando ainda mais dos familiares de Matheus desde que Virginia engravidou do terceiro filho com Zé Felipe. Isso porque, a ex-BBB está querendo evitar confusão e conflitos, já que a influenciadora digital estaria agindo como se ela fosse uma intrusa na família e quisesse “roubar o seu lugar”. Vixe.