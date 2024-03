Helldivers 2 roda no PS4? Veja tudo sobre gameplay para mandar bem no jogo

Tenha em mente que Helldivers 2 não é um jogo competitivo, ainda que tenha um certo clima de disputa e até fogo amigo. Conte sempre com seus aliados e, se possível, jogue com pessoas que você já conhece, o que facilita na hora de desenvolver estratégias. Também não deixe de comprar itens personalizáveis na loja do game com os pontos obtidos nos níveis para deixar seu guerreiro da democracia cada vez mais único e diferenciado. Pode não parecer, mas isso vai ajudar bastante na hora de se diferenciar dentro do campo de batalha, que é um pouco caótico.