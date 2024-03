Homem é encaminhado ao PS após ser agredido a golpes de ripa em Rio Branco

Um homem foi encontrado gravemente ferido na noite desta segunda-feira (11) na rua Eldorado, no bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco (AC). Populares que transitavam pela via pública se depararam com um homem caído ao chão, clamando por socorro. Ao se aproximarem, perceberam que a vítima, identificada como Raimundo Nonato Rodrigues de Souza, 51 anos, estava gravemente ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente. Uma equipe de socorristas da ambulância de suporte básico foi despachada para o local. Ao chegar à cena, os socorristas encontraram Raimundo com um ferimento ativo no couro cabeludo, resultando em hemorragia, além de apresentar sangramento no ouvido. Todos os procedimentos de primeiros socorros foram realizados, estabilizando a vítima, que foi encaminhada para o Pronto Socorro (PS) em estado de saúde estável. Ele foi entregue ao setor de traumatologia do PS, onde será avaliado pela equipe médica plantonista.

A Polícia Militar foi acionada e policiais do Tático do terceiro Batalhão se dirigiram ao local para coletar informações. No entanto, os populares presentes afirmaram não saber quem teria sido o agressor, apenas informando que a vítima foi atacada a golpes de ripa. Uma verificação nos registros judiciais revelou que Raimundo estava em liberdade condicional em processo judicial.

A agressão será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que agora está encarregada de apurar os detalhes desse brutal ataque.