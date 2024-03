Homem fica gravemente ferido após ser atropelado por motociclista no Segundo Distrito

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (01) nas proximidades do bairro Santo Afonso, Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Um cidadão boliviano, identificado como César Alberto Blas Lianterhuay, 56 anos, acabou gravemente ferido após ser atropelado por um motoqueiro enquanto atravessava a faixa de pedestre na BR-364.

De acordo com relatos da Polícia Militar, o motoqueiro, identificado como Kawenderson Silva dos Santos, 21 anos, trafegava no sentido bairro ao centro pela BR-364, em uma motocicleta Honda Titan de cor preta. Nas proximidades da entrada do conjunto Santo Afonso, Kawenderson não percebeu a presença do pedestre na faixa e o atropelou.

O impacto foi tão intenso que o motoqueiro caiu ao solo, ficando desorientado e sofrendo ferimentos na região dos lábios e escoriações pelo corpo. Já César Alberto Blas Lianterhuay, o pedestre, bateu a cabeça com violência, resultando em uma fratura de tíbia na perna direita e várias escoriações.

Populares que presenciaram o acidente agiram rapidamente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, onde os socorristas prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. Uma equipe adicional também chegou para dar apoio, garantindo que ambos fossem estabilizados e encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Durante o incidente, uma equipe de Policiais Militares do segundo Batalhão estava próxima e prestou assistência até a chegada de agentes da Polícia Rodoviária Federal. O perímetro foi devidamente isolado para permitir os trabalhos periciais e investigativos.