Homem invade casa e agride ex-esposa com um pedaço de madeira

Uma mulher de 30 anos foi vítima de agressão física praticada pelo seu ex-companheiro, em Sena Madureira. A ocorrência se deu por volta das 22 horas de sábado (16) na Rua Santa Luzia, bairro Rosa Gonçalves.

De acordo com informações, o acusado arrombou a casa e, de posse de um pedaço de madeira, iniciou o ato criminoso. Logo em seguida, se evadiu do local. Ferida no rosto, a mulher foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os devidos atendimentos.

Ao tomar conhecimento do caso, uma equipe da Polícia Militar conseguiu identificar o agressor e iniciou as buscas na tentativa de prendê-lo. A ação atingiu êxito e o homem foi capturado na mesma noite, sendo conduzido para a Unidade de Segurança Pública para as providências pertinentes ao caso.

Restou apurado que o agressor estaria com ciúmes da ex-companheira, razão pela qual praticou o crime.