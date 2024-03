Homem invade comércio, ameaça pessoas com faca e é espancado por populares na capital

Na manhã deste domingo (24), a rua Valdomiro Lopes, situada no bairro Conquista, em Rio Branco (AC), foi palco de um incidente tenso que envolveu a intervenção rápida de populares diante de uma situação de risco.

Segundo relatos fornecidos pela Polícia, um homem identificado como Ryan Amorim da Cunha, 24 anos, teria adentrado um estabelecimento portando uma faca com o intuito de cometer furtos. Contudo, a ação não passou despercebida pelos transeuntes, que prontamente tentaram conter o indivíduo.

Entretanto, a situação rapidamente fugiu ao controle quando testemunhas afirmaram que Ryan aparentava estar visivelmente transtornado, partindo para agressões contra várias pessoas presentes no local. O desfecho foi ainda mais violento, com o homem sendo agredido com golpes de ripas, resultando em um profundo corte na cabeça e ocasionando um intenso sangramento.

Diante da gravidade da situação, uma equipe do primeiro batalhão da Polícia Militar foi acionada para intervir. Paralelamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e uma equipe de socorristas prestou os primeiros socorros no local, antes de encaminhar o envolvido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi estabilizado.

Após os procedimentos médicos iniciais, Ryan será submetido a novas avaliações e, assim que receber alta, deverá ser encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, onde prestará esclarecimentos sobre o incidente ocorrido.