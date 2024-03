Homem que matou estudante para se vingar da mãe é condenado a mais de 20 anos de prisão

Encerrado no final da tarde de quarta-feira (6), o julgamento do presidiário Natanael Silva Oliveira, de 28 anos, condenado a mais de 20 anos de prisão pelo conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri Popular e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco (AC).

O presidiário foi condenado pelo assassinato do estudante Adriano Barros Cataiana, então com 15 anos, morto no dia 12 de julho do ano passado dentro de um ônibus, a caminho da escola.

Durante a sessão de julgamento, o promotor de justiça Efrin Mendonza sustentou a denúncia de que o acusado matou o adolescente por vingança como uma forma de infligir dor à mãe e causar transtornos em relação ao futuro da família.

Réu confesso, o acusado chegou a tentar dfender-se argumentando que o rapaz o havia amealhado de morte.

”Na verdade, as desavenças entre o ator e a vítima começaram porque o adolescente não suportva mais ver o então padrasto agredindo sua mãe. Qual é o filho que suporta isso”, indagou o promotor.

O adolescente morreu sentado na cadeira do ônibus. Segundo o promotor, o assassinato do rapaz ocorreu porque no fundo o que o réu queria era matar a mãe do adolescente, com a intenção de cometer um feminicídio.

Ainda segundo o processo, a mãe contou que sabia que o acusado fazia parte de uma facção criminosa. O promotor pediu a condenação por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, o promotor anexou fotos de Adriano no dia a dia com a família e trabalhando, ajudando o padrasto em alguns bicos. Segundo o promotor, o material comprova que o estudante era inocente, um jovem cheio de planos que foram interrompidos pelo acusado.

“Buscamos evidenciar a lacuna irreparável que a perda desse jovem representa para todos que o amavam”, disse.

O juiz Alesso Braz, que presidiu a sessão, também decidiu que o condenado não poderá recorrer da setença em liberdade. O réu já retornou ao presídio para iniciar o cumprimento da pena, inicialmente em regime fechado.