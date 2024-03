Homem tem fratura exposta após colisão entre carro e moto em Rio Branco

O motociclista identificado por, Efraim Rocha de Souza Júnior, de 31 anos, ao desviar de uma colisão frontal com um carro, acabou batendo na lateral da ponte do Igarapé São Francisco. O acidente aconteceu na noite deste sábado (23), na Travessa Camboriú, no bairro do Bosque, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, um veículo não identificado, de cor branca, seguia na estrada das Placas sentido bairro-centro. Ao passar pela ponte que dá acesso à Travessa Camboriú, o condutor do veículo invadiu a pista em direção ao motociclista.

Segundo relato de moradores, o motorista do carro chegou a parar, mas não prestou socorro a vítima e fugiu do local em alta velocidade, desconsiderando alertas de moradores sobre as câmeras de segurança na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e após os primeiros socorros conduziram a vítima ao Pronto-Socorro da capital.

Efraim teve uma fratura exposta no tornozelo esquerdo e múltiplas escoriações pelo corpo, porém, seu estado de saúde é considerado estável. O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e isolou a área. A perícia criminal também foi informada para dar seguimento aos trabalhos periciais.