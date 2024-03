Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta

A passagem da Lua Nova pelo signo de Touro se aprofunda e, nesta quinta-feira, dia 14, flerta com o prazer e com os excessos, tendo ao seu lado um toque de preguiça. Quem nunca teve vontade de largar tudo e decidir o próprio ritmo de execução das coisas? Pois é, o astral está assim, ávido por um – ou alguns – dos melhores pecados capitais.

Diz-se, na metafísica astrológica, que a rainha da noite está exaltada quando passa pelos domínios zodiacais taurinos. Neste signo Fixo do elemento Terra, o nosso satélite natural encontra afinidades para manifestar toda a sua natureza cheia de sensibilidade e sedenta por conforto. E é daí que o céu parece favorecer as atividades feitas mais lentamente e as refeições experimentadas mais intensamente.

Passando a noite agarrada com o gigantão e benevolente Júpiter, a patrona das marés amanhece nos braços do rebelde Urano, em uma espécie de trisal que junta grandiosidade e irreverência, paternalismo e independência. Entre esses dois maridos tão contrastantes, a Dona Flor celeste fica mais permissiva do que nunca. É para se deliciar mesmo!

Em tensão com o planeta Marte, que ainda avança pelo signo de Aquário, ela sorri com muito charme para o Sol e também para Netuno, ambos no signo de Peixes, unidos no sonho e no romantismo. Assim, realmente pode ser mais difícil sair da cama, ao passo em que fica mais fácil abrir espaço para um punhado de pãezinhos de queijo quentinhos na reunião de trabalho.

O que custa ser gentil, né? Servir bem é uma arte! Afinal, a gente vive em um lugar no qual até o brigadeiro cansou da guerra, tornando-se tão docinho que não tem quem resista! E, assim, se o dia estiver tão guloso quanto preguiçoso, só nos resta mandar beijinho até para os inimigos. E, se der vontade de rogar praga para alguém, não se esqueça do olho de sogra!

Por fim, se a lerdeza estiver mesmo dominando, lance mão de um cafezinho e pronto: o recurso perfeito para embalar as melhores conversas já está dado. Há dias que, sim, a vida precisa de menos pressa e mais prazer!

Observe: chegando quase aos 30% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, podendo ser vista até por volta das 21h30, quando ficará abaixo da linha do horizonte. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite estará também na mesma longitude de Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: faça as coisas com calma e persistência, ariano. É preciso ter controle sobre os seus recursos e objetivos.

Touro: cuide mais de você e do seu corpo para investir na autoconfiança, taurino. É preciso fazer as coisas com mais firmeza.

Gêmeos: deixe a mente mais leve, geminiano. É preciso dar atenção ao seu bem-estar, procurando também fazer as coisas de forma saudável.

Câncer: pense no futuro, mas sem se perder no presente, canceriano. É hora de você ser mais amigável com as pessoas.

Leão: organize-se, leonino. O dia promete trazer alguns desafios, que podem servir como oportunidade para o seu crescimento.

Virgem: ouça mais as pessoas e pese diferentes pontos de vista, virginiano. O momento pede mais abertura ao aprendizado.

Libra: troque mais com as pessoas e negocie melhores acordos, libriano. O céu pede para você buscar ser mais justo e equilibrado.

Escorpião: fale o que pensa e seja mais ponderado, escorpiano. É preciso saber dialogar com as pessoas para conquistar o seu espaço.

Sagitário: organize-se para fazer o dia render, sagitariano. Você está cheio de ideias, mas é preciso aplicar essa criatividade na prática.

Capricórnio: use o seu poder de persuasão para convencer as pessoas do que você quer, capricorniano. É preciso saber expor bem o seu ponto de vista.

Aquário: cuide das suas questões íntimas e pessoais, aquariano. Aliás, aproveite o dia para deixar a casa mais aconchegante.

Peixes: comunique-se com destreza, pisciano. É importante saber se expressar, sabendo também ouvir com mais sensibilidade.