Horóscopo do dia: veja as previsões para todos os signos nesta quinta

Mas, afinal, é namoro ou amizade? Nesta quinta-feira, dia 21, o céu parece querer mais compromisso, ainda que haja espaço para muita fantasia. Mas, para além dos relacionamentos de natureza afetiva e sexual, o astral também lembra do quão fundamental é o amor que precisa estar bem sedimentado: o amor próprio.

Isso acontece porque, na dança celeste do Sistema Solar, os planetas Vênus e Saturno se beijam como velhos amantes, em uma conjunção exata, no signo de Peixes. Como a movimentação dos astros segue um ritmo já conhecido desde a Antiguidade, toda conjunção astrológica se manifesta de maneira gradual e crescente, até que chega a seu ápice, para depois também perder a força, aos poucos.

Flertando no céu já há alguns dias, o planeta regente dos relacionamentos, Vênus, e o patrono da estrutura, dos planos e projetos de longo prazo, Saturno, agora estão juntinhos, favorecendo tudo o que acontece em parceria. Avançando pelo signo das águas mutáveis e último do zodíaco, Peixes, essa dupla ajuda a materializar sonhos e expectativas em conjunto.

Por isso, o momento astrológico é especialmente favorável para novos acordos e negócios que possam beneficiar um público mais abrangente. Aliás, vale lembrar que os domínios piscianos também são bastante voltados às ações sociais e tudo o que envolve o terceiro setor. Então, vale também a pena estudar as possibilidades que existem para fazer o bem junto a quem abraça os mesmos ideais.

Para completar esse contexto simbólico tão rico, a Lua Crescente ganha corpo no signo de Leão, onde a rainha da noite manifesta seu poder de enaltecer a expressão pessoal. Assim, é hora também de falar o que sente, o que espera do outro e o que quer. Pois as melhores relações não anulam a autenticidade nem a autonomia pessoal: ao contrário, elas enaltecem a nobreza e a beleza de ser quem se é!

Observe: chegando aos 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite ficará visível até quase as 4h da manhã da sexta-feira, dia 22. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural estará alinhado a Subra, a estrela Omicron que representa a pata desse mítico felino estelar.

Áries: honre mais os seus desejos e valores, ariano. É hora de sonhar com o que você quer, mas saber manifestar o que pensa.

Touro: dê valor às tarefas simples e da sua intimidade, taurino. É preciso que você não deixe para trás o que é a sua base emocional.

Gêmeos: exerça a empatia, geminiano. Aproveite a sua capacidade para dialogar e então ouça mais para saber como se posicionar.

Câncer: é preciso ter senso de prioridade, canceriano. O céu pede para você se concentrar nas suas questões mais urgentes e ter calma.

Leão: use a sua intuição para tomar decisões melhores, leonino. O momento pede para você agir de maneira certeira.

Virgem: o dia promete surpresas e revelações, virginiano. Então, aproveite para prestar mais atenção no entorno e agir com equilíbrio.

Libra: mantenha o foco nos seus projetos futuros, mas cuidado para não acabar esquecendo detalhes importantes no presente, libriano. É preciso se planejar.

Escorpião: é hora de se organizar profissionalmente, escorpiano. Procure ser mais consciente, escolhendo as alternativas mais sólidas.

Sagitário: evite as ideias inflexíveis e repetitivas, sagitariano. É importante aprender com as pessoas à sua volta.

Capricórnio: o céu pede mais ação em conjunto, capricorniano. É preciso saber dialogar para chegar a conclusões conjuntas,

Aquário: esteja atento às suas relações e às possibilidades de parceria, aquariano. O céu pede mais equilíbrio nas suas trocas pessoais.

Peixes: é hora de perceber quem está efetivamente ao seu lado, pisciano. O momento pede mais clareza para avaliar situações e possibilidades de crescimento.