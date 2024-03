Horóscopo: veja as previsões para todos os signos nesta terça

Se a semana de trabalho chegou com um astral que evoca mais beleza, esta terça-feira, dia 12, adiciona um pouco mais de sedução e de persuasão a esse contexto. Preparado para engatar o segundo dia útil da semana disposto a convencer as pessoas do que você quer? Então, siga em frente, ávido por conquistar o mundo, mas usando a sensibilidade para perceber as pessoas à sua volta.

A Lua Nova, que aconteceu durante o fim de semana, começa a ganhar um fiozinho de iluminação. Avançando pelo energético signo de Áries, a rainha da noite formará aspectos harmônicos – chamados de sextil, pois representam um ângulo de 60° – com Marte, no signo de Aquário, e também com Vênus, já no signo de Peixes, onde o mais belo dos planetas se sente à vontade para manifestar seu simbolismo com toda a força.

Mais à noite, o nosso satélite natural ainda mudará de signo, adentrando nos sensoriais domínios de Touro. E é assim que o dia da semana dedicado ao conquistador planeta Marte, de acordo com a magia dos antigos e sábios caldeus, nos tempos da Babilônia, abre espaço para as boas táticas para vender ideias e conquistar corações.

Então, é para ser você mesmo, buscando expressar a sua capacidade de vender o próprio peixe, aproveitando os embalos oníricos da temporada do Sol no signo de Peixes. Sabe aquela arte de vender geladeira para esquimó? Do mundo dos negócios ao universo das paixões avassaladoras, todo mundo precisa saber se vender de alguma forma.

Só não vale apostar tudo no marketing pessoal e achar que pode sair por aí postando com mil filtros e sem compromisso com nenhuma verdade. Afinal, vender o seu peixe não é o mesmo que vender a própria alma. Pois, se tem uma coisa que não tem preço é a consciência limpa, já que enganar os outros pode depois custar caro, em uma conta paga em parcelas que consomem não somente a credibilidade, mas especialmente a dignidade!

Observe: ainda bastante próxima ao Sol, a Lua Nova ficará visível por pouco tempo no céu, bem próxima ao horizonte Oeste, depois do ocaso solar. Na divisa entre a Constelação de Peixes e a Constelação de Áries, ela ficará visível até aproximadamente às 20h, com menos de 10% do corpo iluminado. Dentre os planetas visíveis a olho nu, Júpiter estará a Oeste, em meio à Constelação de Áries, depois do pôr do Sol e até às 21h, aproximadamente. Antes de o Sol nascer, será possível ver brevemente, ao Leste, Marte, nas dependências da Constelação de Capricórnio, e Vênus, na Constelação de Aquário.

Áries: tenha senso de prioridade e siga em frente, ariano. É fundamental que você saiba onde quer chegar para tomar decisões sábias.

Touro: expresse-se na hora certa, taurino. É preciso encarar os desafios com otimismo e ser mais autoconfiante.

Gêmeos: não deixe de olhar para dentro, geminiano, mesmo que o dia seja bastante atribulado. É preciso ter a saúde mental como prioridade.

Câncer: cerque-se das pessoas certas, canceriano. É preciso estar em boa companhia para investir no seu futuro.

Leão: exerça a sua liderança de forma carismática, leonino. É preciso brilhar e ser gentil ao mesmo tempo.

Virgem: esteja aberto a novos aprendizados, virginiano. É para você ouvir mais e, com isso, avançar com mais consistência.

Libra: perceba as coisas nas entrelinhas, libriano. O céu pede mais cuidado com as suas questões mais íntimas e as relações mais próximas.

Escorpião: ouça mais as pessoas e invista nos seus relacionamentos, escorpiano. O céu pede para você ser mais empático.

Sagitário: mesmo que a agenda esteja apertada, não descuide da sua saúde, sagitariano. O astral pede mais atenção com o seu dia a dia.

Capricórnio: seja criativo e busque novas soluções para antigos problemas, capricorniano. O céu pede mais autonomia.

Aquário: esteja atento às pessoas mais próximas e à sua família, aquariano. O céu pede mais cuidado com a sua intimidade.

Peixes: preste atenção, ouça mais e fale menos, pisciano. O momento pede mais contato com as pessoas, de forma a perceber as coisas nas entrelinhas.