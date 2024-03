ICMBio abre vagas para agente ambiental no Acre; veja como se inscrever

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu processo seletivo para a contratação de dois profissionais na carreira de agente temporário ambiental em Sena Madureira, interior do Acre.

Os interessados poderão se inscrever de maneira presencial, no ICMBio de Sena Madureira, no período de 20 a 27 de março, nos horários de 8h as 12h e das 14h as 18h, ou por meio do site da seleção, clicando aqui.

Para o cargo, é exigido que o candidato tenha nível fundamental completo e a duração do contrato é de 24 meses. Além disso, a remuneração mensal é de dois salários mínimos.

De acordo com o ICMBio, os concorrentes serão avaliados por meio de duas etapas: análise curricular e prova de habilidade específica.

A análise curricular ocorrerá com o objetivo de eliminar os candidatos que não apresentarem os requisitos mínimos exigidos.

A pontuação máxima é de 160 pontos e os primeiros colocados, classificados em ordem de pontuação, no quantitativo de até quatro vezes o número de vagas disponíveis, serão submetidos à segunda fase. A prova terá pontuação máxima de 40 pontos. Serão aprovados os candidatos que apresentarem maior pontuação na somatória das duas etapas.