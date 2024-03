Idoso é atropelado e cai com rosto sangrando após acidente em Sena

Na tarde desta quarta-feira (06), mais um incidente ocorreu em Sena Madureira. Uma colisão envolvendo uma moto e um pedestre no Bairro Eugênio Areal, deixou um senhor ainda não identificado caído ao chão, com sangramento no rosto.

Imagens registradas no local mostram a cena do acidente, enquanto equipes do SAMU agiram rapidamente para prestar socorro ao homem ferido. O paciente foi encaminhado ao Hospital João Cancio Fernandes, mas até o momento não há informações detalhadas sobre o estado de saúde.

A segurança viária torna-se uma preocupação constante, e a população espera por ações que promovam um trânsito mais seguro em Sena Madureira.