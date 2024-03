Idoso fica em estado grave após ser atropelado no interior do Acre

Um idoso de 88 anos, identificado como Edmilson Ângelo de Freitas, ficou gravemente ferido após ser atropelado na manhã desta sexta-feira (15) na Avenida Amazonas, em Epitaciolândia, interior do Acre.

Segundo relatos, o senhor Edmilson estava no acostamento da via, aguardando um mototaxista por aplicativo para ir para casa, quando um motoqueiro tentou realizar uma ultrapassagem pelo lado direito de um caminhão, resultando no trágico acidente. O impacto foi tão forte que o idoso foi arremessado ao solo, sofrendo fraturas expostas no fêmur, fraturas nas costelas e um pneumotórax.

Populares que testemunharam o ocorrido prontamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de socorristas chegou ao local e prestou os primeiros socorros a Edmilson, encaminhando-o ao hospital Wilde Viana, em Brasileia.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro de saúde do idoso é considerado estável. Contudo, devido à complexidade dos traumas, ele precisou ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco. Na noite desta sexta-feira, deu entrada no setor de traumatologia do PS, onde será submetido a novos exames e procedimentos cirúrgicos.

O motociclista envolvido no acidente sofreu algumas escoriações e permaneceu no local para prestar informações às autoridades policiais do município.