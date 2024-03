Idoso fica ferido após colisão entre carro e motocicleta em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (08), um grave acidente foi registrado no bairro Wanderley Dantas em Rio Branco (AC). Um idoso, identificado como Antônio Lima Rodrigues, 57 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e uma moto na estrada das Placas.

Segundo relatos obtidos pela nossa equipe, o acidente ocorreu devido ao não cumprimento da preferencial por parte do motorista do veículo, identificado como Wesley Lima da Silva, de 33 anos. O motociclista, que não teve o nome divulgado, teria saído da rua Amei Saad e não parou no cruzamento da estrada das Placas, momento em que um Honda Fit prata passava pelo local, resultando na colisão.

O impacto da batida foi tão severo que a frente do carro e o para-brisa ficaram completamente destruídos, testemunhas afirmam. Populares presentes no momento do acidente relataram que Antônio Lima Rodrigues estava acompanhado de seu sobrinho, e ambos estavam retornando para casa após um momento de lazer em um bar próximo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou imediatamente a ambulância 05 de suporte básico para atender à ocorrência. Após os primeiros socorros, o idoso foi encaminhado ao Pronto Socorro da capital, onde foi entregue ao setor de trauma para avaliação médica e continuidade dos cuidados.

As autoridades de trânsito foram notificadas sobre o acidente e agentes compareceram ao local para coletar informações acerca do acidente.