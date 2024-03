IFRO seleciona colaboradores bolsistas para cursos do Programa Mulheres Mil

O Campus Colorado do Oeste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) abriu as inscrições para a seleção de profissionais para atuarem como prestadores(as) de serviço na função de Colaboradores(as) em cursos presenciais de Formação Inicial e continuada do Programa Mulheres Mil.

São ofertadas um total de 03 vagas para funções administrativas e um total de 34 vagas na função de professor(a) em diversas disciplinas/módulos. A remuneração para funções administrativas é de até R$ 18,00 a hora, conforme a vaga. E para função de professor(a) a remuneração é de R$ 50,00 hora/aula. As vagas em cada área são listadas mais abaixo. Os requisitos de formação ou experiência profissional, bem como as atribuições de cada vaga estão detalhadas no Edital 13/2024, disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2024-13

Podem participar da seleção profissionais com ou sem vínculo com o serviço público, conforme a função. Há vagas exclusivas para pessoas com vínculo com o serviço público devido a fonte da disponibilidade financeira, além da necessidade de acesso a sistemas para algumas funções. Os requisitos de formação ou experiência profissional são detalhados no quadro de vagas do Edital. Para funções administrativas, as atividades podem ser desenvolvidas remotamente. Para a função de professor(a) as atividades serão presenciais no local de realização do respectivo curso. Observa-se, porém, que é de responsabilidade do candidato o custo com deslocamento, durante as ações dos cursos.

A inscrição é gratuita e vai até o dia 17/03/2024, sendo exclusivamente on-line pelo formulário eletrônico. Para algumas das funções administrativas especificadas no Edital não é permitida a inscrição de um mesmo candidato para diferentes vagas. Para a função de professor(a), a pessoa interessada poderá se inscrever em no máximo 4 componentes curriculares ou disciplinas. Os documentos necessários para inscrição estão listados no Edital que está disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2024-13

A classificação será com base em itens e valores de pontuação relacionados à formação acadêmica e experiência profissional, cujos documentos comprovatórios são detalhados no Edital. A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos e acontecerá conforme a demanda necessária, durante o período de realização dos cursos, a qualquer tempo, dentro dos limites estabelecidos no Edital.

Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]

Vagas disponíveis

Para as funções administrativas, as vagas são para: Gestor/Apoio Contábil Financeiro (1); Gestor/Apoio administrativo – Compras (1); e Gestor/Apoio Acadêmico (1).

Para a função de professor as vagas são para os cursos de: Produtora de Embutidos e Defumados, a ser realizado em Colorado do Oeste; Operadora de Computador, a ser realizado em Colorado do Oeste; Aplicadora de Revestimento Cerâmico, a ser realizado em Cerejeiras; e Maquiagem, a ser realizado em Colorado do Oeste. A pessoa interessada na função de professor(a) pode se inscrever em no máximo 4 componentes curriculares ou disciplinas.

Para o curso de Produtora de Embutidos e Defumados, as vagas disponíveis são para as seguintes disciplinas: Microbiologia da carne e produção de matéria prima com qualidade; Comercialização; Produção de Embutidos e Defumados; Direitos da Mulher e Ética profissional; Noções de Biossegurança; Saúde da Mulher; Qualidade de Vida; Segurança Alimentar e Nutricional; Recomposição de Conteúdos Básicos: Matemática Aplicada e Noções de Educação Financeira; Recomposição de Conteúdos Básicos: Língua Portuguesa; Oratória; Expressão Corporal e Verbal; Mídias Digitais; Noções de Empreendedorismo; Cooperativismo e Economia Solidária.

Para o curso de Operadora de Computador, as vagas disponíveis são para as seguintes disciplinas: Introdução a Hardware; Sistema Operacional e Ambiente Virtual; Ferramentas Microsoft Office; Direitos da Mulher e Ética profissional; Noções de Biossegurança; Saúde da Mulher; Qualidade de Vida; Segurança Alimentar e Nutricional; Recomposição de Conteúdos Básicos: Matemática Aplicada e Noções de Educação Financeira; Recomposição de Conteúdos Básicos: Língua Portuguesa; Oratória; Expressão Corporal e Verbal; Mídias Digitais; Noções de Empreendedorismo; Cooperativismo e Economia Solidária.

Para o curso de Aplicadora de Revestimento Cerâmico, as vagas disponíveis são para as seguintes disciplinas: Construção Civil; Aplicação de Revestimento Cerâmico; Direitos da Mulher e Ética profissional; Noções de Biossegurança; Saúde da Mulher; Qualidade de Vida; Segurança Alimentar e Nutricional; Recomposição de Conteúdos Básicos: Matemática Aplicada e Noções de Educação Financeira; Recomposição de Conteúdos Básicos: Língua Portuguesa; Oratória; Expressão Corporal e Verbal; Mídias Digitais; Noções de Empreendedorismo; Cooperativismo e Economia Solidária.

Para o curso de Maquiagem, as vagas disponíveis são para as seguintes disciplinas: Cosmetologia; Tratamento Facial; Técnicas de Maquiagem; Direitos da Mulher e Ética profissional; Noções de Biossegurança; Saúde da Mulher; Qualidade de Vida; Segurança Alimentar e Nutricional; Recomposição de Conteúdos Básicos: Matemática Aplicada e Noções de Educação Financeira; Recomposição de Conteúdos Básicos: Língua Portuguesa; Oratória; Expressão Corporal e Verbal; Mídias Digitais; Noções de Empreendedorismo; Cooperativismo e Economia Solidária.

A seleção de estudantes para esses cursos ainda será lançada e divulgada posteriormente.