Igreja do Santo Daime é vandalizada e tem obra de arte com imagem de Irineu Serra destruída

A Igreja Céu de Todos os Santos, seguidora da doutrina do Santo Daime, religião genuinamente brasileira e fundada no Acre pelo maranhense Irineu Serra localizada no Bairro Verdecap, região sudoeste da cidade de Teresina, no Piauí, foi vandalizada na noite de quinta-feira (21), num flagrante caso de intolerância religiosa.

O templo foi saqueado e teve vandalizado objetos utilizados nos rituais da Igreja, inclusive as imagens de Irineu Serra, a foto em preto e branco de chapéu e empunhando seu tradicional cajado de madeira tosca.

O caso foi registrado na 21ª Delegacia Seccional de Polícia Civil e está sendo investigado pela Delegacia de Defesa dos Direitos Humanos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, embora a Política Cia Civil tenha encontrado digitais que possam identidade ficar e levar à captura dos criminosos.

A Igreja do Santo Daime no Piauí tem 18 anos de fundação e muitos adeptos. O ataque revoltou os seguidores da doutrina, que somam pelo menos 30 pessoas.