Imagem de São Sebastião não sofre danos com enchente do Rio Acre, em Xapuri

Com a vazante do Rio Acre em Xapuri, no interior do estado, foi possível ver que a força das águas não causaram danos na imagem de São Sebastião, considerado o maior símbolo religioso do município.

A imagem não foi retirada da praça após decisão do pároco local, que afirmou ser mais fácil restaurar o monumento do que coloca-lo novamente em seu lugar.

Antônio Menezes, padre responsável pela Paróquia de São Sebastião, no município, foi registrado enquanto realizava uma oração em meio às águas, agarrado à estrada.

Com pico de 17,09 metros, a enchente de 2024 é a segunda maior desde que se tem registro. Foram quase 10 mil pessoas atingidas e mais de uma centena de famílias desabrigadas e desalojadas.