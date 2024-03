Imposto de Renda 2024: saiba como fazer a declaração pelo celular

A declaração de IRPF pode ser feita pelo desktop ou celular. Quem opta pela segunda maneira precisa baixar o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, desenvolvido pela Receita Federal e disponível gratuitamente para Android e iOS. A seguir, constam as principais instruções de utilização do app.

Como declarar o Imposto de Renda pelo aplicativo

*O aplicativo ainda não está aceitando declarações para 2024, apenas a partir do dia 15 de março.

Passo 1: O aplicativo mostra todas as declarações que já foram enviadas para a Receita Federal. A de 2024 aparecerá como “não iniciada”. Toque no ícone “+” no canto inferior direito do bloco “2024”. Duas opções aparecerão: “Iniciar com a declaração do ano anterior”, em verde, e “Iniciar declaração”, em azul;

Passo 2: Se você tiver no seu celular o arquivo da declaração de 2024, selecione a opção ” Iniciar com a declaração do ano anterior”. Quem a fez pelo computador pode transferir o arquivo DBK para o dispositivo por meio de cabo, e-mail ou Bluetooth e realizar a busca pelo arquivo manualmente. Com esse arquivo, vários campos do aplicativo já serão preenchidos;

Passo 3: Se você não o tiver, selecione “Iniciar declaração”;

Passo 4: Crie uma palavra-chave para a declaração de Imposto de Renda de 2024, além de uma pergunta e de uma resposta para o caso de você esquecer a palavra-chave.

Começando a preencher a declaração: “Identificação” e “familiares”

Passo 1: No menu principal, selecione “Identificação”.

Passo 2: Preencha os campos das seções “Dados pessoais” e “Contato”. O aplicativo solicitará seu título eleitoral, NIT/PIS ou Pasep, CEP, e-mail e telefone;

Passo 3: Selecione a opção “Familiares” no menu principal para incluir os seus dependentes.

Passo 4: Insira o CPF, nome completo, data de nascimento e NIT, PIS ou PASEP de cada pessoa que você incluir. Os dependentes são pessoas que não declaram imposto, como filhos de até 21 anos de idade, filhos universitários, cônjuges e inventariantes;

Passo 1: Selecione a opção “Rendimentos” no menu principal do aplicativo. Nessa seção, você incluirá o salário, a poupança, as aplicações financeiras e as participações em lucros que tiver;

Passo 2: Escolha uma das opções para cada tipo de rendimento adicionado;

Passo 3: Após preencher cada um dos rendimentos, toque no botão “salvar” no canto inferior da tela;

Passo 4: Aqueles adicionados são listados na tela “Rendimentos”. É possível editá-los, incluir novos e apagar itens. Para incluir um novo, toque no ícone “+” no canto da tela.

Como declarar bens e dívidas no IRPF?

Passo 1: Selecione a opção “Pagamentos” no menu principal. Os pagamentos são serviços que você utilizou em 2023, como despesas médicas, mensalidades escolares e contratação de advogados. É preciso ter o nome e o CPF dos profissionais, além de saber o valor pago pelo serviço para declarar essas informações;

Passo 2: Escolha uma das opções para cada tipo de pagamento adicionado à sua declaração. É preciso informar quem usou o serviço, se foi o declarante ou um dependente;

Passo 3: Após preencher cada um dos pagamentos, toque no botão “salvar”, no canto inferior da tela.

Como declarar bens e dívidas no IRPF?

Passo 1: Selecione a opção “Bens e Dívidas” no menu principal. É preciso informar contas bancárias, cadernetas de poupança, veículos e imóveis no seu nome. No caso de dívidas, o contribuinte deve preencher informações sobre o credor, o valor a ser quitado e o que foi pago no ano anterior;

Passo 2: Escolha uma das opções para cada tipo de bem ou dívida que você adicionará em sua declaração de Imposto de Renda;

Passo 3: Assim como na declaração de rendimentos, é possível incluir, editar e excluir itens na seção “Bens e Dívidas”.

Entregando a declaração do Imposto de Renda 2024

Passo 1: Preenchidas todas as seções, acesse no menu principal a opção “Resumo”. Ela traz informações sobre o total de rendimentos tributáveis e alíquotas;

Passo 2: A seção apresenta quatro telas. Deslize-as até chegar à terceira, na qual está o botão “Entregar declaração”. Só toque nessa opção depois de revisar todos os dados que você preencheu no aplicativo;

Passo 3: Marque a caixa na qual diz que você aceita os termos e as condições do processo. Depois, toque no botão “Entregar declaração”. Essa opção só estará disponível se não houver pendências nos campos obrigatórios;

Passo 4: Entregue a declaração. Você terá a opção de imprimir ou salvar em PDF o recibo. É recomendado salvar esse arquivo para facilitar a declaração do Imposto de Renda de 2025.

Como fazer a declaração com mais segurança?

Fazer a declaração de Imposto de Renda exige bastante atenção, seja no desktop ou no celular. É possível fazer cursos online que ensinam todo o processo, para assim ter mais segurança na hora de declarar. As aulas detalham o funcionamento do IR, além de oferecer ferramentas que facilitam a declaração de cada um dos itens.

O aprendizado auxilia no preenchimento correto de todos os campos obrigatórios da declaração, evitando cair na malha fina. Depois, você pode ajudar amigos e familiares a declarar o Imposto de Renda.