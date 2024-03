“Índio ele carrega 6. Quando é ser humano normal, vai 4”, diz homem ao mostrar avião que caiu

Um vídeo foi publicado nas redes sociais, pelo jornalista Altino Machado, mostrando parte interna do modelo de avião monomotor, Cessna 182 Skylane, de prefixo PT-JUN, que veio a cair em Manoel Urbano, no interior do estado, ocasião em que uma pessoa comenta sobre a capacidade da aeronave.

Nas imagens, o homem que está gravando afirma que, ao carregar indígenas, até seis pessoas podem entrar, mas “quando é ser humano normal, né, que é mais gordo do que os índios, só vai quatro”.

O piloto aponta ainda para outra aeronave que aparece na gravação, e reafirma o dito anteriormente. “Aquele outro aviãozinho ali também é do mesmo jeito, só carrega seis índios ou quatro brancos”.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) , o avião apresentava diversas irregularidades, e devido a isso não poderia estar realizando voos. Ao todo, a aeronave contava com sete passageiros, sendo quatro homens e três mulheres. Uma pessoa faleceu e outras quatro seguem em estado grave.

VEJA O VÍDEO: