Influenciadores têm celulares apreendidos em operação que investiga jogo do Tigrinho no Acre

A Polícia Civil do Acre deflagrou nesta segunda-feira (18) uma operação que investiga influenciadores acusados de crime tributário envolvidos no jogo do tigre.

A operação foi confirmada ao ContilNet pela Polícia Civil, que deve dar mais informações sobre as investigações em uma entrevista coletiva.

Na operação, os agentes apreenderam celulares e computadores de influenciadores no Acre. Ainda segundo informações, boa parte deles não estavam em casa na hora.

A operação faz parte do inquérito aberto após um pedido de investigação do Ministério Público do Acre (MPAC), para apurar envolvidos na divulgação do jogo no estado.