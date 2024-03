iOS 17.4 é lançado para iPhone; confira as novidades

Nesta terça-feira (05), a Apple liberou a versão estável do iOS 17.4. O software estava em versão beta para testes há algumas semanas, ganhou a versão RC (Release Candidates) na agora última terça-feira (27) e agora foi disponibilizado para todos os donos de aparelhos iPhones compatíveis.

Esta é uma das maiores atualizações recentes do sistema operacional móvel da Maçã e praticamente marca uma nova era. Por causa da pressão de legisladores europeus, o SO está mais aberto do que nunca.

No Beta 4 do iOS 17, os usuários podem instalar apps de terceiros, ou seja, que estão disponíveis fora da App Store. A própria empresa já havia anunciado o fato em 25 de janeiro deste ano.

Com a novidade, os usuários que instalarem o update também podem escolher o próprio provedor de serviço de pagamento dentro dos aplicativos. Também é possível a partir de agora mudar o navegador padrão do iPhone. Além disso, já é permitido fazer assinaturas e outras transações em sites externos fora do ecossistema.

Apesar das boas notícias, a abertura da Apple por enquanto é bastante restrita. As novas regras só valem em 27 países do bloco europeu e não devem ser lançadas em outros mercados.

Mais novidades no iOS 17.4

O iOS 17.4 tem outras alterações importantes para usuários de outros lugares do mundo. O software disponibiliza, por exemplo, um painel com novas opções para o CarPlay.

Uma das atualizações mais importantes no quesito segurança foi realizada no iMessage. O aplicativo de mensagens ganhou um protocolo de criptografia pós-quântica (PQ3), que segundo a Apple é o mais método de proteção mais eficaz que se tem notícia até agora.

Confira, a seguir, mais novidades do iOS 17.4: